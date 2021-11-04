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Аналитик Баженов не исключил дальнейшего роста цен на бензин в России
Экономика
Аналитик Баженов не исключил дальнейшего роста цен на бензин в России
pixabay.com  /  CC0 Public Domain

Москва, 4 ноября. Крупным нефтяным компаниям пока удается сдерживать рост цен, однако в один момент стоимость топлива может пойти вверх, рассказал РБК аналитик «Независимого топливного союза» Григорий Баженов.

По его прогнозу, к концу года цены могут вырасти еще на 1%. В то же время эксперт исключил ситуацию, когда на заправках нет топлива, а его стоимость растет в геометрической прогрессии. Баженов добавил, что потрясения на розничном рынке топлива происходят раз в пару лет, после чего развития в лучшую сторону не происходит, а отрасль «консервируется» до следующего сбоя.

Как считает аналитик, цены на бензин в 2021 году не поспевали за скоростью инфляции. По его словам, это объясняется регулировкой по принципу «инфляция-минус», который действует на российском рынке уже давно. Это правило поддерживается за счет крупных компаний, занимающих 80% рынка и имеющих вертикальную цепочку от добычи до продажи, за счет чего и сдерживаются цены.

ЦДУ ТЭК ранее сообщил о продолжающемся росте цен на бензин во всех регионах России. По данным учреждения, наибольшее повышение стоимости топлива наблюдается в Ставрополье, Оренбургской области, Башкирии, Мордовии и Татарстане.

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