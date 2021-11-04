Ученые из Швейцарской школы Цюриха создали технологию производства топлива из воздуха

Берн, 4 ноября. Пилотная установка на солнечной энергии производит экологически чистое углеродное топливо. Разработка принадлежит ученым из Швейцарии и Германии.

Специалисты Швейцарской высшей технической школы Цюриха собрали устройство, которое состоит из трех основных блоков: прямого улавливателя воздуха, солнечной окислительно-восстановительной установки и устройства для преобразования газа в жидкость. Вырабатываемое топливо может применяться в эксплуатации кораблей и самолетов.

Установка способна работать при любых погодных условиях. Она вырабатывает 32 мл метанола за семичасовой день при периодическом облучении солнцем. Схема устройства очень проста, поэтому оно может стать прототипом полноценного промышленного процесса, считают исследователи.

Компании «Газпромнефть» и «Аэрофлот» в конце сентября текущего года подписали соглашение о работе по созданию авиатоплива с минимальным углеродным следом на основе растительного сырья. Американские фирмы также поддерживают внедрение экологически чистого горючего, пишет «Ридус».