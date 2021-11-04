Более 160 нигерийских мигрантов вернулись на родину из Ливии

Триполи, 3 ноября. Добровольное возвращение на родину 162 нигерийских беженцев состоялось в рамках сотрудничества между Абуджей и Международной организацией по миграции (МОМ).

Все репатрианты находились в центрах содержания Ливии после попытки проникнуть с ее территории в страны Европы. Среди отправленных домой людей 98 женщин, 24 ребенка и 12 младенцев, у некоторых наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем, сообщил официальный представитель нигерийского Национального агентства по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, с 2017 года почти 22 тысячи граждан государства вернулись на родину из 17 стран. Население западноафриканской республики страдает от разных проблем, и в первую очередь от экономического кризиса и отсутствия стабильности и безопасности. Многие мечтают мигрировать в другие страны в поисках лучшей жизни.

Перед этим при поддержке МОМ состоялась депортация из Ливии 140 бенгальских беженцев. Еще неделей ранее в рамках той же программы добровольной репатриации на родину вернулись граждане Гамбии.