Украинские СМИ и пользователи соцсетей оценили назначение Яроша советником министра обороны

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Бывший лидер «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ), экс-нардеп Верховной рады Дмитрий Ярош на днях стал советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Эта новость как гром поразила часть украинского общества и стала сюрпризом даже для крайних националистов. Корреспондент ФАН в Киеве собрал мнения по этому поводу в СМИ и соцсетях.



Того, что националист Ярош будет назначен советником главы минобороны, похоже, не ожидал ни он сам, ни его соратники. В последние два-три года Дмитрия Яроша не было видно и слышно в публичном поле украинской политики. Некогда популярное «лицо победившего Майдана» практически не мелькало ни в телевизоре, ни в электронных СМИ. Лишь иногда на сайтах, финансируемых украинской «партией войны», появлялись его колонки с комментариями по насущным проблемам страны. Впрочем, читать их было откровенно тяжело даже его сторонникам.



Поэтому вскоре после известия о назначении Ярош разразился в соцсетях лозунгами вроде «Спасибо за доверие! Вместе победим! Украина превыше всего!» и т. д. При этом он намекнул, что у него якобы есть некие «конкретные проекты», которые он готов предложить армейскому командованию. Среди них «привлечение добровольческого потенциала к деятельности ВСУ, идеологическая работа с молодежью».

«Я находился на разных должностях в разных формированиях, у меня в подчинении прошло около 10 тыс. человек. Соответственно, когда была эскалация весной, подавляющее большинство этих людей [было] готово стать в строй, опять же, добробатов, вооруженных сил и так далее. Сейчас очень важно это все подытожить, организовать, направить. Я и сейчас являюсь командующим ДУК, я оттуда никуда не девался, просто мы об этом не так много говорили, но при этом делали то, что от нас нужно для защиты нашей государственности», — заявил Ярош.

facebook.com / Міністерство оборони України

Комментируя возможность создания новых добровольческих батальонов или их интеграции в состав ВСУ, Ярош сказал, что это «будет видно по ситуации, например, если будет широкомасштабное вторжение противника на Украину». Напомним, через некоторое время после победы Майдана в 2014 году западные покровители Яроша вывели главную ударную силу «Правого сектора» («ПС») в запас, в полувоенные лагеря на Украине и за ее пределами — «готовиться к новым майданам» — и сделали ставку на других политиков.

Оставшимся боевикам, которые пополнили ряды «ПС» во время уличных боев, предложили либо идти в национальную гвардию, либо разоружиться и разойтись по домам. По сути, всего через полгода после Майдана «Правый сектор» перестал быть грозной боевой силой и начал сдуваться со скоростью надутого по ошибке детского шарика. Большинство боевиков-националистов неохотно записывались в Нацгвардию и предпочли войне в Донбассе «крышевание» украинского бизнеса, рэкет и рейдерство.



При этом в организации произошел откровенный раскол на умеренных и «революционеров». Первые во главе с Ярошем выбрали переход в легальную политику, вторые заговорили о «третьем майдане» и продолжении «национальной революции» до полного искоренения олигархов и порожденной ими коррупции. И, сами того не заметив, вскоре превратились в откровенных маргиналов даже на Украине. О самом же Яроше заговорили, что под тотальным давлением Запада он пошел в «прислужники Юлии Тимошенко».

При этом он остался типичным явлением в среде деятелей крайнего украинского национализма, который, увы, буйно возродился в стране и со временем стал главным мотиватором ее развития. Запад, настраивая Киев против Москвы, за полтора десятилетия фактически возродил националистическое подполье бандеровского типа.

Теперь украинская власть вновь призвала Яроша в свои ряды, что характеризует ее планы. Ведь единственной целью Ярош видит уничтожение России — и физически, и в памяти сограждан-украинцев. Так что легко представить уровень «советов», которые он способен дать министру обороны.

mil.gov.ua / Пресс-служба министерства обороны Украины

«Свой путь Ярош начал еще до окончательного развала СССР. В 1989 году он вступил в «Народный Рух Украины», а в 1994-м решил уйти в свободное плаванье и создать собственную организацию. Так появился «Тризуб» (запрещен в РФ. — Прим. ФАН), основанный на идеологии Степана Бандеры. 20 лет подряд активист упорно трудился, писал книги и работал с молодежью, пока в 2014-м не настал его звездный час. Ярош был в авангарде Майдана, вел переговоры с тогдашним главой государства Виктором Януковичем, одним из первых поехал в Донбасс и участвовал в боевых действиях под Славянском. А едва речь зашла о выборах нового президента, он выдвинул собственную кандидатуру от национально-освободительного движения «Правый сектор», но набрал всего 0,7% голосов. Программа «Правого сектора» — либертарианство с уклоном в милитаризацию. Слом кланово-олигархической модели, поддержка рыночного хозяйства, легализация оружия, цифровизация, люстрация, тотальная дерусификация и запрет оппозиционных СМИ. [...] Но карьерный рост Яроша может означать и грядущие перемены. Неужели реваншисты снова мобилизуются и в Донбассе начнется то, что было семь лет назад», — констатирует «Клменко Тайм».

Украинское общественно-политическое издание «Клименко Тайм» считает, что назначение Яроша — «реально громкий прецедент».

Своим мнением поделились и журналисты «Главред.инфо».

«Для Зеленского это назначение не решает, а скорее создает дополнительные проблемы. Помимо того, что его могут использовать как в РФ в качестве дополнительного аргумента о подготовке Киева к войне, так и внутри страны. Ведь часть общества, которая его поддерживает, начнет обвинять его в том, что Зеленский не выполнил свои обещания насчет мира в Донбассе и даже ведет ситуацию в противоположном направлении. А это, когда перед Украиной возникла необходимость договариваться с РФ и Беларусью как минимум для того, чтобы не оказаться в энергетическом коллапсе, явно не будет способствовать диалогу. Ведь если главком подтягивает к себе лидера одного из наиболее заметных незаконных вооруженных формирований (так как де-юре добробаты не имеют никакого статуса), то хороших последствий от этого ждать не приходится», — прогнозирует «Главред.инфо».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

«Сложно уже чему-то удивиться в нашей стране. Ярош, который обещал повесить Зеленского, стал советником главнокомандующего ВСУ. [...] Позор. Зеленский, где твое дно? Сколько доньев у тебя еще припасено?»

Украинские соцсети также отреагировали на скандальное назначение националиста советником главы минобороны. Известный киевский публицист и блогернаписала:

Pr Scr telegram.org / @Леся из СТРАНЫ

Пользователь с ником Слава Украинцев интересуется:

«Так он политруком в минобороны пошел? Вряд ли кто-то разглядел в нем (в Яроше. — Прим. ФАН) великого полководца».

Prt Scr gordonua.com /

Вскоре подобные многочисленные комментарии, осуждающие выбор украинских властей, в соцсетях стали удалять. Остались лишь оды, восхваляющие Яроша и его националистические взгляды.

1 Организация запрещена на территории РФ.