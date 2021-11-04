Людмила Артемьева опровергла сообщения о выходе седьмого сезона «Сватов» в начале ноября

Москва, 4 ноября. Звезда сериала «Сваты» Людмила Артемьева ответила на самые популярные вопросы поклонников, касающиеся седьмого сезона. По словам актрисы, зрителям не стоит ждать новых серий проекта в начале ноября.

В Сети появились сообщения, что «Сваты-7» якобы начнут показывать на канале «Россия-1» в ближайшее время. Однако Артемьева опровергла подобные сведения на своей странице в Instagram.

«В начале ноября «Сваты» на телеканале «Россия-1» не выйдут. Это все фейковые новости», — возмутилась знаменитость.

Артистка призвала поклонников не верить слухам, поскольку, по ее словам, точной даты выхода новых серий еще нет. Кроме того, звезда «Сватов» подтвердила, что седьмой сезон станет последним.

Однако актриса припасла для поклонников и радостную новость. Артемьева заверила подписчиков, что ее героиня — Ольга Николаевна Ковалева — появится в заключительном сезоне.

Некоторые пользователи соцсети признались, что их немного расстроила информация от артистки. Поклонники «Сватов» не теряют надежды, что седьмой сезон все же не станет финалом проекта.

За время работы над «Сватами» сериал успели покинуть многие актеры, например, Анатолий Васильев. Хотя недавно появились слухи о его возвращении в проект, сам артист опроверг подобные сообщения.