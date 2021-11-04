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Военный эксперт Гундаров: под прицелом российских систем РЭБ находится вся Европа
Армия
Военный эксперт Гундаров: под прицелом российских систем РЭБ находится вся Европа
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Москва, 4 ноября. Россия превзошла своих конкурентов в области систем радиоэлектронной борьбы. В случае конфликта с НАТО Москва может оставить без связи всю Европу, резюмировали военные эксперты Иван Коновалов и Владимир Гундаров.

Недавно во французском журнале Atlantico появилась публикация о российских средствах радиоэлектронной борьбы. Авторы издания отметили, что Россия уверено заняла лидирующие позиции в области производства РЭБ, и в случае угрозы российские системы отрежут войска НАТО от связи, а американские истребители F-35 даже «не успеют среагировать».

С выводами зарубежных коллег согласны и военные эксперты Иван Коновалов и Владимир Гундаров. В беседе с изданием «ПолитЭксперт» оба аналитика отметили, что под прицелом системы «Мурманск-БН», размещенной в Калининграде, находится вся Европа.

«Сейчас РФ находится на первом месте среди ведущих армий мира, по системам РЭБ страна ушла далеко вперед. В направлении радиоэлектронной борьбы Запад очень сильно отстал. Россия же регулярно создает новые разработки», — рассказал «ПолитЭксперту» Коловалов.

По мнению Гундарова, все это сделано для того, чтобы в случае конфликта Россия нанесла первый удар в «невидимой для глаз области»: он выведет из строя все средства противника, которые могут наводить ракеты и поражать объекты.

С этой целью ВС РФ регулярно отрабатывают на учениях методы радиоэлектронного подавления средств противника. Последние учения с использованием систем «Мурманск-БН» прошли в октябре в Арктике.

При этом размещение мощной системы РЭБ в Калининградской области оправдано, поскольку НАТО не скрывает, что в случае боевых действий первым под удар попадает именно российский эксклав. В октябре ВВС Североатлантического альянса в открытую приступили к учениям с отработкой сценариев ядерной войны с Россией. Под прицелом оказались Арктика, Калининград и Крым, о чем сообщает «Царьград».

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Все новости / Армия / Военный эксперт Гундаров: под прицелом российских систем РЭБ находится вся Европа
РЭБ коновалов мурманск-бн гундаров
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