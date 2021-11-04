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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем народного единства
Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем народного единства
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 4 ноября. Наделенные властью люди обязаны ориентироваться на развитие своей страны, в противном случае возрастет влияние иностранных государств, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя граждан с Днем народного единства.

В своем Telegram-канале политик отметил, что россияне не могут повлиять на прошлое, однако могут извлечь уроки из событий Смутного времени.

«Сделать все для того, чтобы люди во власти были ориентированы исключительно на повестку развития страны, а не на ослабление ее, что приводит к усилению влияния на нашу жизнь других государств», — написал председатель Госдумы.

Вячеслав Володин подчеркнул, что начало XVII века было непростым временем для России, однако страну удалось освободить от врагов благодаря народному единству.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил о планах президента РФ Владимира Путина на День народного единства.

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