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Глушаков заявил, что футболисты сборной России не понимают Карпина
Спорт
Глушаков заявил, что футболисты сборной России не понимают Карпина
wikipedia.org  /  Кирилл Венедиктов / CC BY-SA 3.0

Москва, 4 ноября. Полузащитник «Химок» Денис Глушаков считает, что игроки сборной России по футболу не во всем понимают тренера национальной команды Валерия Карпина.

Денис Глушаков в эфире программы «Футбол России» рассказал о работе возглавившего национальную команду в июле 2021 года Валерия Карпина. По мнению экс-капитана московского «Спартака», 52-летний специалист сильно отличается от своего предшественника Станислава Черчесова.

«Сейчас, наверное, Валерия Георгиевича никто не понимает. Никто из футболистов не знает, будет играть или нет. Предыдущего тренера понимали, а сейчас такого нет. Все же много нюансов, касающихся тактики, физического состояния игроков», — подчеркнул Глушаков.

Под руководством Карпина сборная России провела пять матчей квалификации ЧМ-2022, в которых одержала четыре победы и один раз сыграла вничью. Глушаков был включен в состав национальной команды в октябре, однако получил травму и покинул ее расположение.

Ранее тренерский штаб сборной России определил состав на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. Команде Валерия Карпина предстоит сыграть с Кипром и Хорватией.

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