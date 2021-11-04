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Власти РФ скорректировали перечень доходов, с которых можно взыскать алименты

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 09:46
Экономика
Власти РФ скорректировали перечень доходов, с которых можно взыскать алименты
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 4 ноября. Правительство России утвердило новую редакцию списка источников прибыли, с которых можно удерживать алименты в пользу несовершеннолетних. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно новому постановлению, взыскания будут проводиться с окладов, сдельных выплат, гонораров, пенсий, стипендий, пособий и иных источников дохода. Измененные правила коснутся денежного довольствия военнослужащих и правоохранителей. В перечень добавили и пункты о прибыли самозанятых граждан, а также тех, кто ранее получил налоговый вычет. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев ранее прокомментировал предложение ввести отчет контроля трат алиментов. Он отметил, что такая инициатива может быть исполнена только тогда, когда власти ужесточат наказание за неуплату денежных обязательств в пользу детей.

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