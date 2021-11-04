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София Бутелла получила главную роль в фильме Зака Снайдера «Мятежная луна»
Общество
София Бутелла получила главную роль в фильме Зака Снайдера «Мятежная луна»
Global Look Press  /  ImagePressAgency/face to face

Лос-Анджелес, 4 ноября. Алжирская и французская танцовщица, модель и актриса София Бутелла снимется в новом фильме режиссера Зака Снайдера. Она получила главную роль в ленте «Мятежная луна».

Об участии Бутеллы в работе над следующей кинокартиной Снайдера сообщили источники издания Deadline. В центре сюжета фильма окажется мирная колония на краю галактики, которой угрожает армия тирана Беласириуса. Французская актриса воплотит на экране главную героиню, разыскивающую на соседних планетах воинов, способных оказать сопротивление злодею.

Соавторами сценария вместе со Снайдером стали Шэй Хэттен и Джоби Хэролд. Режиссер работал с ними над «Армией мертвецов».

Зак Снайдер занялся «Мятежной луной» под вдохновением от работ Акиры Куросавы» и «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Съемки новой ленты начнутся в 2022 году.

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