Продолжение сериала «СМЕРШ» снимают на Дону

Ростов-на-Дону, 4 ноября. В аксайском военно-историческом музее проходят съемки продолжения легендарного сериала про шпионов «СМЕРШ».

Как сообщили сотрудники музея, по сюжету главный герой киноленты Павел Семенов в лице полюбившегося зрителям Владислава Котлярского вновь окажется в эпицентре борьбы с немецкими диверсантами. Помогать ему в этой непростой задаче будет новый напарник Константин Лавров, роль которого исполняет Игорь Петренко. Они будут решать непростые задачи и спасать Родину.

Первый сезон сериала вышел на телеканале «РЕН-ТВ» в 2019 году. В кадрах продолжения легендарного сериала жители области узнают знакомые улицы и здания Ростова-на-Дону и Таганрога, а также территорию аксайского военно-исторического музея.

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