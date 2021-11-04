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Продолжение сериала «СМЕРШ» снимают на Дону
Общество
Продолжение сериала «СМЕРШ» снимают на Дону
Википедия  /  Rost.galis

Ростов-на-Дону, 4 ноября. В аксайском военно-историческом музее проходят съемки продолжения легендарного сериала про шпионов «СМЕРШ». 

Как сообщили сотрудники музея, по сюжету главный герой киноленты Павел Семенов в лице полюбившегося зрителям Владислава Котлярского вновь окажется в эпицентре борьбы с немецкими диверсантами. Помогать ему в этой непростой задаче будет новый напарник Константин Лавров, роль которого исполняет Игорь Петренко. Они будут решать непростые задачи и спасать Родину.

Первый сезон сериала вышел на телеканале «РЕН-ТВ» в 2019 году. В кадрах продолжения легендарного сериала жители области узнают знакомые улицы и здания Ростова-на-Дону и Таганрога, а также территорию аксайского военно-исторического музея.

Ранее ФАН рассказывал, как российский режиссер Дмитрий Петрунь приступил к съемкам восьмисерийного фильма о жизни и становлении великой советской актрисы Фаины Раневской. Фильм будут снимать не только в столице, но и в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Выборге и родном для артистки Таганроге.

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