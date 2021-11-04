ЕБРР повысил прогноз роста российского ВВП в 2021 году

Москва, 4 ноября. Рост ВВП России в 2021 году составит 4,3% вместо ранее ожидавшихся 3,3%, говорится в докладе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В следующем году, как прогнозирует ЕБРР, российский ВВП вырастет на 3%, если не будет значительного отклонения от плана восстановления после пандемии. Однако прогноз зависит от множества факторов, которые могут повлиять на него как в лучшую, так и в худшую сторону, указали аналитики.

Как отмечается в докладе, экономика РФ вернулась к докризисному уровню еще в первом квартале 2021 года. Авторы обращают внимание на высокую активность в горнодобывающей промышленности и быстрое восстановление розничной торговли. Помимо этого, они говорят об устойчивых доходах российского бюджета от нефти, цены на которую в последнее время держатся на трехлетних максимумах.

ВВП России по итогам сентября увеличился в годовом выражении на 3,4%, ранее сообщило Минэкономразвития. По данным ведомства, основным стимулом экономического роста стало промышленное производство.