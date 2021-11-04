«Этот день в истории». Что произошло 4 ноября, праздники, факты, люди

4 ноября отмечается День народного единства России. Государственный праздник установлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов 4 ноября 1612 года. После смерти Ивана Грозного в России настало Смутное время, престол хотел захватить польский королевич. Князь Дмитрий Пожарский и купец Кузьма Минин объединили народ и выгнали захватчиков из Москвы.

А ровно 99 лет назад был расчищен вход в гробницу фараона Тутанхамона. Ее обнаружили два англичанина — Говард Картер и лорд Карнарвон. Открытие сыграло огромную роль в развитии египтологии.

Кроме того, в 1967 году в этот день с Останкинской башни впервые ушел телевизионный сигнал по Москве. 640-метровое здание со шпилем до сих пор является одним из самых высоких сооружений в Европе.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».