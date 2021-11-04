Генерал-майор авиации Липовой усомнился в успехе США по подготовке «звездных войн»

Боевые лазеры, которыми ведут огонь роботы, совершая патрулирование орбиты Земли по заданию Пентагона, описанные американским изданием, — это попытка выдать желаемое за действительное. Об этом ФАН рассказали генерал-майор авиации Сергей Липовой и член Академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин, комментируя статью Марка Уиттингтона о планах США по милитаризации космоса.

Ранее американский журналист-исследователь опубликовал материал, в котором утверждает, что скоро космические корабли США на базе многоразовых ракет SpaceX будут разворачивать в космосе оснащенные лазером боевые станции. По утверждению Уиттингтона, это делается для обеспечения перехвата ядерных ракет Китая и России. Боевые станции будут оснащены системами для обнаружения, оценки и поражения вражеских ракет во время их фазы разгона.

Вашингтон выдает желаемое за действительное

Первый заместитель главреда журнала «Русский космос» Игорь Маринин счел шумиху в западной прессе о якобы имеющихся успехах США в подготовке «звездных войн» грандиозной мистификацией.

«Я полагаю, что эту космическую программу США афишируют, потому что понимают: они не смогут получить результат. Секретные программы никогда не афишируют, реальные оборонные проекты не требуют поддержки прессы. Так как про американские космические лазеры пишут в СМИ, значит, в ближайшие годы ничего подобного не предвидится. Последние 15 лет Пентагон якобы разрабатывал принципиально новое оружие — рельсотрон, который должен был поступить на вооружение армии США в 2020 году. В этом году проект закрыли», — выразил скепсис эксперт.

«Русская угроза» — для налогоплательщиков США

Собеседник ФАН поделился своими подозрениями, что оборонный комплекс США может просто «пилить бюджет». Он добавил, что сегодня слова «Россия» и «Путин» используются западными чиновниками как устрашение налогоплательщиков при выбивании из них очередных денег. В последнее время, по словам Маринина, «пугалкой» для западного обывателя также стало слово «Китай», которое используется там средствами массовой пропаганды, чтобы отвлечь граждан от реальных проблем.

«Не исключаю, что командование Пентагона и фирмы, работающие по заказу военных, занимаются инсценировкой производства суперсовременного оружия, продолжая эксплуатировать старый миф про “угрозу с Востока”. В действительности любые исследования, планы, научные работы и испытания в области вооружения всегда несут гриф “секретно”, про них не могут писать обычные журналисты», — обратил внимание на неправдоподобность сообщения сотрудник редакции журнала «Русский космос».

Федеральное агентство новостей /

Двойные стандарты как традиция наших «партнеров»

Член Академии космонавтики отметил, что в действительности Вашингтон может проводить какие-то изыскания и планировать в будущем ведение «звездных войн», при этом официально выступая за «мирный космос» и убеждая другие страны в том, что гонка вооружений в космическом пространстве недопустима.

«Задача предотвращения размещения оружия в космосе закреплена в резолюции 74-й сессии Генассамблеи ООН, которую подписали более ста стран, включая США. Но изменить свою позицию американцы могут в любой момент, так было не раз. В 1987 году, например, между США и СССР был заключен договор о ракетах средней и меньшей дальности, который запретил все комплексы ядерных и неядерных ракет наземного базирования со средним и меньшим радиусом действия. После этого Америка разместила крылатые ракеты в Европе, а в 2002 году Вашингтон вышел из договора по ограничению систем противоракетной обороны. Пока им что-то выгодно, они муссируют тему, потом “забывают” о своих обещаниях», — сказал Маринин.

Оружие давно в космосе

Эксперт обратил внимание, что и США, и Китай уже провели испытания ракет, которые способны поражать космические спутники. Он уточнил, что с 1967 года имеется международный документ, запрещающий размещение оружия массового уничтожения в космосе, но в данном случае пусковые установки находятся на земле и формально законодательство соблюдено.

«Любой спутник-инспектор может использоваться как оружие. Он способен выполнять разведку, корректировку ракетного удара, с помощью лазера уничтожать датчики спутников противника. Мы имеем весьма неопределенную ситуацию в международном законодательстве на тему оружия в космосе. Поэтому Вашингтон вполне может вести двойную игру, афишируя “мертвые” проекты и скрывая реальные разработки», — предупредил Маринин.

Собеседник ФАН заметил, что, помимо США, России и Китая, работы по развитию космической техники ведет Европейское космическое агентство. Оно занимается военными разработками, хотя ничего не публикует на эту тему в открытых источниках. По словам Игоря Маринина, несмотря на то, что Япония заявила о создании собственных военизированных космических сил, серьезно к этому относиться не стоит.

Россия, в отличие от США, может похвалиться

Председатель президиума организации «Офицеры России», Герой России Сергей Липовой заявил, что космическая гонка вооружений после получения новых технологий вышла сегодня на новый виток. Он напомнил о словах лидера России Владимира Путина: наша страна защищена самым современным оружием, у нас есть гиперзвуковые ракеты и боевые лазеры, которые могут обеспечить защиту при нападении из космоса.

«Мы регулярно отслеживаем появление статей подобного рода в западной прессе. Американские журналисты уверяют читателей, что располагают эксклюзивной секретной информацией. Обычно все это оказывается фейками. Засечь сегодня пуск баллистической ракеты можно не выводя на орбиту дополнительные станции. Американцы пытаются просто напугать страны, которые считают своим противником. Это подтверждают информационные вбросы американских журналистов о том, что Пентагон якобы достиг значительных успехов и обладает сверхновым оружием. Они выдают желаемое за действительное», — подчеркнул генерал.

ФБА «Экономика сегодня» /

Недостоверные заявления от Пентагона уже были

Военный эксперт выразил мнение, что всерьез публикации в американской прессе воспринимать нельзя. Он напомнил, что у США уже было много громких рекламных заявлений, которые делали политики и информационные агентства. По словам офицера, «шумиха» практически всегда заканчивалась провалом.

«К примеру, пресса писала, что в Дейтоне в 1994 году пытались создать бомбу с мощным афродизиаком, которая должна была возбуждать солдат противника и стимулировать нездоровое влечение, делая их небоеспособными. Проект, конечно, провалился, но известно о нем стало гораздо позже. Что касается “нездоровых тенденций” — когда мы смотрим, что творится сегодня на Западе, в том числе в американской армии, можно подумать, что то самое вещество они испытали на себе. Падение нравов, бегство от здравого смысла, изобретение новых “полов” и агрессивное насаждение “толерантности” свидетельствуют о болезни общества в США и Европе», — с грустным юмором поделился информацией военный летчик.

Россия и Китай — мировые лидеры

Герой России назвал традиционным лицемерием заявления официальных лиц США о том, что космос должен оставаться территорией, свободной от оружия. Он счел подобную риторику приемами сдерживания потенциальных противников Вашингтона — России и Китая. При этом, по словам председателя президиума организации «Офицеры России», проводя политику сдерживания конкурентов, американцы спешно пытаются найти оружие, которое дало бы им преимущество в космосе.

«С момента окончания Второй мировой войны американцы мечтают о мировом господстве. Они десятки лет ведут идеологическую борьбу против нашей страны. Кольцо НАТО сжимается: альянс бряцал оружием вокруг СССР, теперь он приближается к границам России. На территории бывших союзных республик американцы пытаются разместить свои базы, очевидно, некоторые вояки Пентагона вынашивают планы, сходные с планом Гитлера “Блицкриг”. Им стоит повторить уроки истории. Умные люди помнят, что “будить русского медведя” опасно», — поделился своим мнением генерал-майор авиации.

Сергей Липовой обратил внимание, что Россия и Китай, как союзники, являются уверенными лидерами в освоении космоса, в том числе в области военных исследований. По мнению военного, второе место держат США, затем расположились Великобритания, Италия и Франция. Существенно отстают от этих государств азиатские страны.

Ранее ФАН рассказал, как, по мнению специалистов, можно и нужно поддержать российских ученых. Об этом говорили во время заседания на тему «Публикационная активность вузов гуманитарных направлений: обеспечение национальных интересов в условиях глобализации».