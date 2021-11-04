Работники ковидного госпиталя Благовещенска получили пироги от волонтеров

Благовещенск, 4 ноября. Представители регионального штаба #МыВместе поблагодарили сотрудников городского ковид-госпиталя за работу и вручили им пироги. Таким образом волонтеры хотели внести немного радости в трудовые будни медиков.

Мероприятие проходило в рамках акции «Маленькие радости для врачей». Добровольцы нанесли визит в Благовещенскую городскую больницу и кожно-венерологический диспансер. Медикам подарили пироги и выразили слова благодарности за усердный труд и спасенные жизни.

Руководитель амурского исполкома ОНФ Светлана Тюкалова, которая также участвовала в акции, отметила, что этим деятельность волонтеров не ограничивается. По ее словам, они организуют доставку лекарств и продуктовых наборов нуждающимся, помогают в обработке результатов тестирования на COVID-19, а также отвечают на звонки в call-центрах медучреждений.

К всероссийской акции «Маленькие радости для врачей» присоединились и другие муниципальные образования Приамурья. Члены клубов #МыВместе, партнеры и неравнодушные граждане передают сладости, цветы и другие подарки сотрудникам ковидных госпиталей и больниц.

Волонтеры начали развозить врачей по адресам на собственных автомобилях в Калининграде, сообщал ранее ФАН.