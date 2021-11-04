Минобороны РФ направило более 100 военных врачей в Тульскую область для борьбы с COVID-19

Москва, 4 ноября. Свыше 100 военных врачей прибыли в медицинские учреждения Тульской области для преодоления последствий эпидемии новой коронавирусной инфекции.

Данный персонал уже приступил к работе в нескольких больницах Тульской области, сообщили представители Минобороны РФ.

«Для оказания консультативной помощи и лечения больных COVID-19 в Тулу дополнительно были направлены специалисты Минобороны из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Восточного, Южного и Западного военных округов (ЗВО), Северного флота, Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск», — отмечается в опубликованном релизе.

Ранее в Тульскую область были направлены 65 военных медиков из Западного военного округа. Это произошло после обращения главы региона Алексея Дюмина к министру обороны РФ Сергею Шойгу. В составе бригад военных медиков квалифицированные специалисты с большим опытом борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе реаниматологи и пульмонологи, сказано в сообщении российского военного ведомства.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко указал на риск распространения новых штаммов COVID-19 в России.