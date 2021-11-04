На кораблях ТОФ в честь Дня народного единства подняли флаги расцвечивания

Москва, 4 ноября. Флаги расцвечивания по случаю Дня народного единства подняли на всех кораблях и подводных лодках Тихоокеанского флота ВМФ России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Праздничные мероприятия начались с подъема государственных и военно-морских флагов. Позднее на всех кораблях и подводных лодках ТОФ были торжественно подняты флаги расцвечивания.

«В рамках праздника на кораблях и в воинских частях флота прошли торжественные построения, информирование личного состава об истории Дня народного единства и вручение грамот наиболее отличившимся военнослужащим», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что петербургский «Лахта-центр» засиял цветами российского триколора по случаю Дня народного единства. При этом небоскреб стал не единственной городской достопримечательностью, которую украсили к празднику. В Северной столице бело-сине-красными станут Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны.