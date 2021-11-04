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Интерьер премиум-седана Genesis G90 показали на фото

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 09:27
Экономика
Интерьер премиум-седана Genesis G90 показали на фото
genesis.com  /  HYUNDAI MOTOR AMERICA.

Сеул, 4 ноября. Фотографии рестайлинговой модификации люксовой машины из Южной Кореи от «дочки» Hyundai появились в Сети. Об этом пишет speedme со ссылкой на портал KCB.

Следующая генерация автомобиля, который разрабатывается южнокорейским концерном Genesis, «засветилась» в интернете. Данная корпорация занимается производством роскошных автомобилей и является суббрендом более известной Hyundai Motors.

Фотошпионы опубликовали внешний вид некоторых деталей из внутренностей машины. Среди нововведений — кнопки для открывания дверей, так как будущая версия G90 не получит от производителя ручек. Кнопки размещаются на передней и задней центральной консолях.

Помимо этого, люксовый седан получит крупный мультимедийный экран, а также цифровую приборную панель. Предполагается, что на новинке будет устанавливаться система датчиков с автономностью третьего уровня. Инновационные технологии позволят автомобилю самостоятельно перестраиваться из одной полосы в другую.

Техническое оснащение машины включает традиционный двигатель внутреннего сгорания мощностью в диапазоне от 309 л.с. до 420 л.с. В паре с агрегатом будет работать восьмидиапазонный «автомат».

Кроссовер марки под названием GV60 разительно отличается от конкурентов тем, что ключи-транспондеры заменяются в транспортном средстве биометрическим сканером.

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авто hyundai седан genesis G90
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