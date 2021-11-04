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Банкир Тутова спрогнозировала снижение ставок по льготной ипотеке до конца года
Экономика
Банкир Тутова спрогнозировала снижение ставок по льготной ипотеке до конца года
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 4 ноября. Ставки по льготным ипотечным программам в российских кредитных организациях до конца 2021 года способны сократиться на 0,2-0,4%. Такой прогноз в беседе с РИА Новости озвучила зампред правления банка «Зенит» Наталья Тутова.

По ее словам, повышение ключевой ставки ЦБ обеспечило банкам запас для улучшения условий по льготным программам кредитования. В связи с этим можно ожидать снижения ставок, пообещала эксперт.

Льготная ипотека менее чувствительна к изменению ключевой ставки, отметила банкир: чем выше ставка ЦБ, тем больше субсидий получают финансовые компании. Им выгодно держать ставки по льготной ипотеке на невысоком уровне, так они больше получают за счет объема выдачи.

При этом по стандартным ипотечным программам без господдержки ставки увеличатся в среднем на 0,3-0,5%, уверена Тутова.

Спрос на вторичное жилье в Москве вырос почти на четверть относительно показателей 2020 года. Такие данные представили в компании «Миэль».

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недвижимость ключевая ставка льготная ипотека
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