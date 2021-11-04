Путин назвал конструктивным развитие отношений России и Республики Корея

Москва, 4 ноября. Отношения России и Республики Корея развиваются в конструктивном и дружественном ключе, заявил президент РФ Владимир Путин.

В своем приветственном сообщении участникам Третьего российско-корейского межрегионального форума глава государства отметил, что отношения между сторонами во многом зависят от деятельности регионов государств.

«Реализуются крупные двусторонние проекты в сферах газодобычи, энергетики, морских перевозок, автомобиле- и судостроения, рыбного и сельского хозяйства, здравоохранения и инновационных технологий», — сказано в сообщении президента.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва и Сеул готовы возобновить переговоры по Корейскому полуострову.