«Вечные» получили самый низкий рейтинг на Rotten Tomatoes среди фильмов Marvel

Лос-Анджелес, 4 ноября. Новому блокбастеру от Marvel «Вечные» пока не удалось заслужить однозначно высокие оценки зрителей и критиков. Рейтинг ленты на Rotten Tomatoes стал самым низким среди фильмов студии.

После мировой премьеры, состоявшейся 18 октября, «Вечные» получили 58% «свежести» на зарубежном сайте-агрегаторе рецензий. На платформе кинокартина считается успешной, если ее оценивают на 60% и более.

При этом ни один из 25 фильмов Marvel, выходивших ранее, не получал на Rotten Tomatoes рейтинг ниже этой отметки, пишет издание ScreenCrush. До премьеры нового блокбастера самой низкооцененной лентой студии считалась «Тор-2: Царство тьмы», которую выпустили на экран в 2013 году. Рейтинг этой картины на агрегаторе составил 66%.

«Вечные» рассказывают о представителях бессмертной инопланетной расы, защищающих человечество от злодеев Девиантов. Режиссером фильма выступила Хлоя Чжао. Российская премьера проекта намечена на 8 ноября. После первого заграничного показа критики выражали противоречивые мнения о ленте.