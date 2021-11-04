Новак поручил изучить целесообразность изменения демпфера на топливо в России

Москва, 4 ноября. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проанализировать работу демпфирующего механизма для сглаживания колебаний стоимости топлива.

Правительство России сообщило, что по поручению Новака будет проведен дополнительный анализ топливного демпфера для бензинов и дизельного топлива. Также будет рассмотрена целесообразность корректировки механизма на 2022 год.

Вице-премьер провел совещание по ситуации на топливном рынке с участием министра экономического развития Максима Решетникова, главы ФАС Максима Шаскольского, представителями Минфина и Минэнерго. В заседании еще приняли участие представители нефтепроизводителей, а также профильных объединений.

Демпфирующий механизм рынка топлива был создан для сдерживания его стоимости внутри России. Он подразумевает, что если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы. В обратном случае нефтяники делятся частью сверхприбыли.

Дефицит энергоносителей может повторно случиться в течение следующего года. Поэтому Россия и Европа должны заранее обсудить вопросы энергобезопасности, заявил ранее Новак.