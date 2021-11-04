Сеул увидел заинтересованность Пхеньяна в завершении Корейской войны

Сеул, 4 ноября. Руководство Республики Корея считают значимым то, что лидер КНДР Ким Чен Ын затронул вопрос объявления об окончании Корейской войны в одном из публичных выступлений, сообщает KBS.

В беседе с журналистами в Будапеште представитель администрации РК Мун Чжэ Ина отметил, что северокорейский лидер впервые открыто упомянул об окончании Корейской войны в сентябре на пятой сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва. Это Мун Чжэ Ина назвал «весьма значимым сигналом». Ким Чен Ын тогда заявил, что к прекращению враждебных действий не приведет даже объявление об окончании войны, если вызывающие недоверие и конфронтацию факторы останутся неизменными.

Корейская война фактически завершилась перемирием в 1953 году. Но формально КНДР и РК уже много лет остаются в состоянии вооруженного конфликта.

Ранее северокорейские военные провели очередные ракетные испытания. Неизвестная ракета преодолела расстояние в 450 километров.