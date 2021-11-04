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Губернатор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем народного единства
Общество
Губернатор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем народного единства
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Барнаул, 4 ноября. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил с Днем народного единства жителей региона и призвал их сплотиться, чтобы преодолеть трудности, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Томенко напомнил, что во времена Смуты люди сплотились против общего врага под руководством Минина и Пожарского и освободили страну от интервентов. Это событие стало примером патриотизма, подчеркнул алтайский губернатор.

«Вне зависимости от сословной принадлежности, вероисповедания и национальности наши предки сплотились и действовали в интересах страны ради сохранения ее целостности и самостоятельности», — говорится в сообщении Томенко.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин посетит Севастополь в День народного единства. Российский лидер примет участие в праздничных мероприятиях в городе.

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день народного единства томенко алтайский край
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