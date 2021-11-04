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Jeep Wrangler продемонстрировал самый низкий спад цены среди авто за пять лет

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 08:47
Общество
Jeep Wrangler продемонстрировал самый низкий спад цены среди авто за пять лет
jeep-russia.ru

Бостон, 4 ноября. Эксперты ISeeCars провели анализ свыше 800 000 сделок купли/продажи автомобилей, чтобы определить, какие машины меньше всего потеряли в цене за последние пять лет. На основе этих данных был составлен рейтинг.

При подсчете аналитики в основном учитывали выпущенные в 2016 году автомобили, которые эксплуатировались до сих пор. Большинство моделей в списке оказались американских марок. В среднем за последние пять лет они потеряли около 30% от своей первоначальной стоимости, а в прошлом году этот показатель составил свыше 40%.

Самое низкое падение стоимости было отмечено у рамников американского и японского производства. Это также касается спортивных автомобилей и пикапов. Европейские же седаны продемонстрировали самую быструю утрату ликвидности.

Первое место занял внедорожник Jeep Wrangler. За пять лет снижение его цены произошло лишь на 11%, в среднем стоимость машины держится в диапазоне от 2800 до 3500 долларов. На втором месте расположился Porsche 911, цена которого упала на 12,9%. Далее идут Toyota Tacoma (13,9%) и Tundra (19,6%).

При этом наибольший спад ликвидности был зафиксирован у электрокара Nissan Leaf, который потерял две трети стоимости. Затем идет BMW i3, потерявший 63,2% цены и BMW 7-Series с показателем в 61,5%.

Однако с покупкой новых автомобилей ситуация обстоит совсем иначе. Сразу 15 автомобильных марок подняли цены на свои машины во второй половине октября, это также коснулось и российского рынка.

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