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Премьер Молдавии Гаврилица заявила о жестокой игре России по газовому контракту
Экономика
Премьер Молдавии Гаврилица заявила о жестокой игре России по газовому контракту
twitter.com  /  @natgavrilita

Кишинев, 4 ноября. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица прокомментировала переговоры с российской компанией «Газпром» на фоне высоких цен на газ и газового кризиса в Европе.

До 1 октября Молдавия покупала газ у России по подписанному еще в 2008 году договору. «Молдовагаз» и «Газпром» начали переговоры о заключении нового контракта прошлым летом, но переговоры затянулись.

«Это была жестокая игра со стороны России в условиях, когда у Молдавии было мало альтернатив, а также в контексте аномально высоких цен на международном рынке», — сказала Гаврилица.

Премьер Молдавии отметила, что приложит усилия для поиска альтернативных источников газа. Гаврилица рассчитывает, что в будущем республика сможет достойно вести переговоры о продлении или заключении газовых контрактов.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что республику устраивает контракт, заключенный с российской компанией. Повышение тарифов на газ для населения, отметила она, все-таки произойдет, однако оно не будет таким значительным, как при покупке сырья по рыночной цене.

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Газпром газ молдавия
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