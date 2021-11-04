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Ингушетия не будет продлевать период нерабочих дней
Общество
Ингушетия не будет продлевать период нерабочих дней
Федеральное агентство новостей

Нальчик, 4 ноября. Власти Ингушетии не планируют продлевать нерабочую неделю после 7 ноября из-за отсутствия большого роста заражений коронавирусом.

Однако работники старше 60 лет и те, кто имеют хронические заболевания, будут переведены на удаленную работу. Об этом заявил глава региона Махмуд-Али Калиматов в Instagram.

«В Ингушетии большого роста заболевания ковидом нет. Это дает нам возможность с понедельника войти в обычный трудовой режим. Мы не будем продлевать выходные дни», — заявил он.

Калиматов отметил, что в регионе растет количество жителей, поставивших прививки от коронавируса. Двумя компонентами уже вакцинировались 155 472 жителя. Несмотря на такие показатели, глава региона призвал граждан вакцинироваться.

Ранее сообщалось, что период нерабочих дней в Смоленской области продлится до 10 ноября. Также на это время сохранятся другие ранее установленные ограничения.

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