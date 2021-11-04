Семьи с детьми от трех до семи лет могут получать до 12 тысяч рублей ежемесячно

Москва, 4 ноября. Родители, имеющие детей от трех до семи лет, могут рассчитывать на ежемесячные выплаты от государства. Для этого доход семьи не должен превышать прожиточный минимум на человека.

Полная сумма пособия будет рассчитываться на основе нуждаемости семьи. Так, от 50% (базовая выплата) до 100% родители могут получить в зависимости от дохода с учетом этих выплат. Об этом россиянам напомнили на портале «Госуслуги».

«Все взрослые члены семьи должны иметь доход от трудовой, предпринимательской или творческой деятельности (в том числе пенсии) или уважительную причину отсутствия дохода», — уточняется в материале.

Региональные власти вправе самостоятельно устанавливать размер выплаты. Больше всего могут получать жители Приморского края — 15 409 рублей. Однако в среднем выплаты по стране составляют 11-12 тысяч рублей. Оформить пособие можно с помощью заявления, заполненного на «Госуслугах».

Для родителей также стартовали выплаты за ноябрь. Первыми денежные средства получат россияне с детьми до трех лет.