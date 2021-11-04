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Почти половина россиян не хватает выходных на рабочей неделе
Общество
Почти половина россиян не хватает выходных на рабочей неделе
pixabay.com

Москва, 4 ноября. Почти половина опрошенных граждан России считают, что выходных должно быть больше. При этом многие из них работают по графику 5/2.

Порядка 67% россиян работают по графику 5/2 и каждый десятый по графику 2/2. Лишь шесть процентов трудятся с графиками 6/1 и 4/3. Почти у каждого пятого респондента свободный график работы, следует из опроса HeadHunter, передает РИА Новости.

Порядка 30% россиян заявили, что их не устраивает текущий график работы. Меньше всего удовлетворены графиком петербуржцы (35%), представители сфер маркетинга, рекламы и PR (45%), а также свыше трети строителей, юристов, административного персонала.

Больше трети (38%) респондентов желают работать по графику 6/1, еще 30% — 4/3 и 28% — 5/2. Еще 16% признались, что им интересен плавающий график 4/2 или свободный. Также 42% опрошенных считают, что выходных дней должно быть больше.

Ранее сообщалось, что более 70% россиян хотят работать на удаленке для экономии времени на дорогу. Те респонденты, которые отказались от удаленки, объяснили это тем, что у них неподходящая для подобной формы работы профессия.

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