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Полоскание горла перед ПЦР-тестом на коронавирус может привести к ложному результату

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 07:59
Общество
Полоскание горла перед ПЦР-тестом на коронавирус может привести к ложному результату
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 4 ноября. Ряд факторов при заборе мазка для ПЦР-теста на коронавирус могут привести к отрицательному результату.

Замдиректора научно-исследовательского института им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, д.м.н. Татьяна Руженцова назвала причины, по которым тест на коронавирус может оказаться ложным. Об этом сообщает РИА Новости.

«В небольшом количестве случаев неправильное взятие мазка, полоскание горла и промывание носа перед процедурой, нарушение условий транспортировки пробы может привести к отрицательному результату у выделяющего возбудитель пациента», — сказала она.

Однако сейчас вероятность получения ложноотрицательных результатов сведена к минимуму, благодаря высокой чувствительности тест-систем. При этом коронавирус может находиться у людей в других органах и не обнаруживаться в носоглотке.

Ранее дерматолог-трихолог Елена Климкина предупредила о возможном выпадении волос после COVID-19. Волосы начинают выпадать через один-два месяца после болезни. Это связано с цикличностью развития волоса, отметила Климкина. Как правило, алопеция (выпадение волос) происходит резко и вызывает панику у человека.

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