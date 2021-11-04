Финики оказались в числе самых полезных сухофруктов

Москва, 4 ноября. Изюм, финики, курага и чернослив являются наиболее полезными сухофруктами, рассказала диетолог Людмила Микитюк.

Эти четыре сухофрукта очень питательны. В них втрое больше клетчатки, минералов и витаминов, чем в свежих фруктах. При этом они покрывают большую часть суточной нормы полезных веществ. Об этом Микитюк рассказала РИА Новости.

«Изюм содержит много калия, витаминов группы В, благодаря чему способен снижать артериальное давление, а также уменьшить воспалительный процесс в организме. Чернослив — естественное слабительное. Также он богат калием, клетчаткой и витаминами А и К, является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, а благодаря большой концентрации боа помогает бороться с остепорозом», — заявила диетолог.

В финиках много железа, клетчатки и калия. Более того, на последних сроках беременности финики вызывают расширение шейки матки. Курага хороша для профилактики заболевания глаз, в ней содержится много калия, клетчатки, витаминов А и С.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал о пользе овощей в борьбе со стрессом и плохим настроением. По словам специалиста, в первую очередь следует обратить внимание на свеклу, в которой содержится обширный спектр витаминов группы B.