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Автомобиль врезался в толпу детей в японской префектуре Окаяма
Происшествия
Автомобиль врезался в толпу детей в японской префектуре Окаяма
pixabay.com

Токио, 4 ноября. Автомобиль выехал на тротуар и врезался в группу детей. Инцидент произошел в префектуре Окаяма в Японии. Информацию об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным местной полиции, минимум четыре ребенка дошкольного возраста пострадали в результате аварии. Детей экстренно доставили в медицинское учреждение. Среди госпитализированных есть несовершеннолетние в тяжелом состоянии

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все причины и обстоятельства произошедшего. Наезд автомобиля на детей произошло в городе Содзя.

Ранее авария с участием двух легковых автомобилей произошла на 38 километре трассы Вологда — Ростилово в Грязовецком районе. В результате ДТП травмы получили четыре человека — оба водителя, 24-летняя пассажирка и шестилетний мальчик. Один из водителей выполнял обгон и столкнулся с другим автомобилем.

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