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Потерпевший крушение Ан-12 не проходил противогололедную обработку перед вылетом
Происшествия
Потерпевший крушение Ан-12 не проходил противогололедную обработку перед вылетом
Prt Scr youtube.com  /  Енот Брю

Иркутск, 4 ноября. Самолет Ан-12, который разбился под Иркутском, не проходил противогололедную обработку перед вылетом с Чукотки. Об этом рассказал представитель авиаузла.

По его словам, в аэропорту самолеты не проходят противогололедную обработку. Он объяснил это тем, что лед на корпусе воздушного судна не образуется из-за отсутствия перепадов температур.

«Вылетел нормально, нормально с ним все было... У каждой авиакомпании свой техсостав, и они сами смотрели, проверяли состояние самолета», — сказал представитель авиаузла.

Также он добавил, что аэропорт не проверят техническую готовность самолетов перед вылетом. Ан-12 вылетел из воздушной гавани примерно в 14:00 по местному времени, сказал источник в интервью ТАСС.

Транспортный самолет Ан-12 пропал с радаров днем 3 ноября. Он следовал из Якутска в Иркутск. Позже стало известно, что Ан-12 разбился в нескольких километрах от аэродрома столицы Иркутской области.

Ранее сотрудники МЧС обнаружили на месте крушения самолета Ан-12 тела шестерых человек. Всего на борту воздушного суда было девять пассажиров.

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