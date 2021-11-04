Госсекретарь США и глава МИД Австралии обсудили трехстороннее сотрудничество AUKUS

Вашингтон, 4 ноября. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Австралии Мэрис Пейн. Информацию об этом сообщил госдепартамент.

В ходе переговоров Блинкен и Пейн обсудили трехстороннее партнерство Австралия-Великобритания-США — AUKUS в сфере безопасности. Также поднималась тема координации общих усилий в Индо-Тихоокеанском регионе.

Госсекретарь США и глава МИД Австралии поговорили об углублении сотрудничества с ключевыми партнерами альянса для поддержания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. В Госдепартаменте также подчеркнули, что в ходе телефонных переговоров обе стороны подтвердили приверженность к коллективной работе для восстановления региона после пандемии коронавируса.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что австралийский премьер-министр Скотт Моррисон обманул его относительно нового партнерства в сфере безопасности AUKUS.