Вильфанд пообещал аномально теплую погоду жителям Красноярского края и Якутии

Москва, 4 ноября. Температура выше нормы на 14-17 градусов ожидается в Красноярском крае, Магаданской области и на западе Якутии. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, очень теплая погода прогнозируется в этих регионах в начале следующей недели, рассказал Вильфанд в интервью ТАСС. По его словам, температура воздуха на западе Красноярского края будет находиться на уровне четырех-шести градусов тепла. В Якутске прогнозируется минус 16-20 градусов.

«Очень теплая погода, просто огромнейшие аномалии до 14-17 градусов ожидают Красноярский край, запад Якутии и Магаданскую область в начале следующей недели», — сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее глава отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок сообщил, что зима в этом году будет холодной из-за влияния арктического антициклона.