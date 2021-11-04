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Политика
Украина подготовила девять сценариев развития войны с Россией
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Украина подготовила девять сценариев развития войны с Россией
Политика
Украина подготовила девять сценариев развития войны с Россией
facebook.com  /  Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Киев, 4 ноября. Украина вместе с зарубежными партнерами создала план широкомасштабной обороны и «контрнаступления по отдельным направлениям» на случай войны с Россией.

Киев рассматривает девять вариантов на случай «нападения» России. Поэтому ВСУ готовы к любому сценарию войны. Об этом рассказал советник украинского президента Алексей Арестович «Украине 24».

«Мы готовы не только к проведению широкомасштабной оборонной операции, но и к переходу к контрнаступлению по отдельным направлениям, планирование сделано еще апреле, соответствующие общие планы и сценарии реагирования разработаны вместе с иностранными партнерами», — заявил он.

Ранее депутат Рады от ОПЗЖ Олег Волошин оценил срок разгрома Украины в войне с Россией. Киеву невыгодно воевать с Москвой, так как российская армия за неделю разгромит ВСУ. По словам Волошина, украинские власти понимают это, поэтому они пользуются заморозкой конфликта в Донбассе.

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Все новости / Политика / Украина подготовила девять сценариев развития войны с Россией
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