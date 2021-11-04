Профессор Кучиньский: Польша мешает газовому союзу между Россией и Германией

Варшава, 4 ноября. Польша «стоит на пути создания российско-немецкого газового кондоминиума» в Восточной и Центральной Европе, заявил эксперт по восточным вопросам, доктор Варшавского института Гжегож Кучиньский.

Польша может стать равной Германии и даже получить статус крупного европейского газового хаба. Это является одной из причин пристального внимания и даже нападок на государство, пояснил свою точку зрения ученый в своей статье в журнале Tygodnik Solidarność.

После произошедшего на Украине в 2014 году, а также прихода к власти в стране правых политика Польши стала более антироссийской и проамериканской, кроме того к Германии сформировалось гораздо более скептическое отношение, чем раньше.

Атаки Брюсселя на Варшаву и возвращение экс-премьера Дональда Туска в политику имеют между собой явную связь, считает замглавы МИД Польши Петр Вавжик. По его мнению в этом играют роль намерения Туска стать главой страны в 2025 году.