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Профессор Кучиньский: Польша мешает газовому союзу между Россией и Германией

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 07:35
Политика
Профессор Кучиньский: Польша мешает газовому союзу между Россией и Германией
pixabay.com

Варшава, 4 ноября. Польша «стоит на пути создания российско-немецкого газового кондоминиума» в Восточной и Центральной Европе, заявил эксперт по восточным вопросам, доктор Варшавского института Гжегож Кучиньский.

Польша может стать равной Германии и даже получить статус крупного европейского газового хаба. Это является одной из причин пристального внимания и даже нападок на государство, пояснил свою точку зрения ученый в своей статье в журнале Tygodnik Solidarność.

После произошедшего на Украине в 2014 году, а также прихода к власти в стране правых политика Польши стала более антироссийской и проамериканской, кроме того к Германии сформировалось гораздо более скептическое отношение, чем раньше.

Атаки Брюсселя на Варшаву и возвращение экс-премьера Дональда Туска в политику имеют между собой явную связь, считает замглавы МИД Польши Петр Вавжик. По его мнению в этом играют роль намерения Туска стать главой страны в 2025 году.

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