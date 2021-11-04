Посаженные перед морозами бархатцы повысят плодородие почвы на участке

Москва, 4 ноября. Пока не ударили первые морозы, есть еще время выполнить все работы в саду и огороде, чтобы по весне все культуры порадовали всходами.

Первым делом нужно убрать с участка падалицу. Гнилые овощи и фрукты – носители грибковых заболеваний, и если не убрать их с грядок, они заразят почву, передает «БелНовости». Просто выбросить ее за границы огорода недостаточно, нужно еще и сжечь гниль. Это же касается и прелой осенней листвы, если она чем-то заражена.

Вплоть до конца ноября, пока еще почва не промерзла, можно посеять сидераты. Это растения, которые обеззараживают почву, насыщают ее полезными микроэлементами и повышают плодородие. Самые популярные из них — горчица, бобовые, бархатцы. Попутно нужно скорее скосить траву, обрезать сухие ветки, укрыть кустарники и цветы и выполнить осенний влагозарядный полив.

Зимой можно бросить свои силы на устройство грядок на подоконнике. В таких условиях отлично растут пряные травы, лук, укроп и петрушка.