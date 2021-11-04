Премьер Японии Кисида решил совмещать свою должность с управлением МИД

Токио, 4 ноября. Премьер-министр Японии Фумио Кисида намеревается совмещать две позиции и исполнять обязанности главы МИД до утверждения следующего состава кабинета министров.

Глава МИД Мотэги в случае утверждения на пост генерального секретаря партии на заседании может покинуть свой пост. В этом случае премьер высказал желание до утверждения следующего состава правительства лично возглавлять МИД страны.

Кроме того, министр заявил, что хотел бы незамедлительно начать работу над реализацией избранного курса после того, как его партия получила поддержку избирателей на состоявшихся в минувшие выходные выборах в нижнюю палату парламента. Также известно, что Кисида создаст свое второе правительство. Пока неизвестно, будут ли какие-либо изменения в его составе.

Накануне власти страны объявили, что глава Министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги станет новым генеральным секретарем Либерально-демократической партии. Такое предложение высказал премьер-министр Японии Фумио Кисида.