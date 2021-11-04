Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 08:08
08:01
Общество
Почти половина россиян не хватает выходных на рабочей неделе
08:00
Общество
«Столица жадности»: ФАН узнал, как не обмануться при покупке жилья в Краснодаре
07:59
Общество
Полоскание горла перед ПЦР-тестом на коронавирус может привести к ложному результату
07:58
Общество
Финики оказались в числе самых полезных сухофруктов
07:48
Происшествия
Автомобиль врезался в толпу детей в японской префектуре Окаяма
07:48
Происшествия
Потерпевший крушение Ан-12 не проходил противогололедную обработку перед вылетом
07:48
Политика
Госсекретарь США и глава МИД Австралии обсудили трехстороннее сотрудничество AUKUS
07:47
Общество
Вильфанд пообещал аномально теплую погоду жителям Красноярского края и Якутии
07:37
Общество
Гидрометцентр сообщил об облачной погоде в Москве в четверг
07:36
Политика
Украина подготовила девять сценариев развития войны с Россией
Все новости

Читатели Der Spiegel встали на защиту не приехавшего на саммит в Глазго Путина
Политика
Читатели Der Spiegel встали на защиту не приехавшего на саммит в Глазго Путина
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Берлин, 4 ноября. Немецкие читатели Der Spiegel ответили на колкости президента США Джо Байдена, который раскритиковал лидеров России и Китая Владимира Путина Си Цзиньпина за отсутствие на саммите в Глазго.

Немцы прокомментировали статью издания о высказываниях Байдена. Они поддержали позицию Путина и Си Цзиньпина.

«И чего Байден ругает лидеров Росси и Китая? Путин и Си хотя бы спасли планету от выхлопов, которыми испортили бы атмосферу несущие их в Рим и Глазго самолеты...» — написал gsGjkk.

«Германия делает в среднем на одного жителя намного больше выхлопов и выбросов в землю, в воздух и воду, чем Китай — в расчете на одного китайца», — отметил Thermodynamisscher Toast.

«Упреки Байдена могли бы быть направлены не России и Китаю, а и великим, «непогрешимым» США с ФРГ. Это от нас (Германия – прим. ред.) исторически ушла в атмосферу большая часть индустриальных выхлопов углекислого газа — со времен начала индустриальной эры», — заявил Sir Drakon.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что даже Байден не смог выдержать столь скучные выступления на саммите по климату в Глазго. Он не упустил возможности в очередной раз подколоть своего оппонента.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Читатели Der Spiegel встали на защиту не приехавшего на саммит в Глазго Путина
путин саммит глазго
Комментировать