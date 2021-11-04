Читатели Der Spiegel встали на защиту не приехавшего на саммит в Глазго Путина

Берлин, 4 ноября. Немецкие читатели Der Spiegel ответили на колкости президента США Джо Байдена, который раскритиковал лидеров России и Китая Владимира Путина Си Цзиньпина за отсутствие на саммите в Глазго.

Немцы прокомментировали статью издания о высказываниях Байдена. Они поддержали позицию Путина и Си Цзиньпина.

«И чего Байден ругает лидеров Росси и Китая? Путин и Си хотя бы спасли планету от выхлопов, которыми испортили бы атмосферу несущие их в Рим и Глазго самолеты...» — написал gsGjkk.

«Германия делает в среднем на одного жителя намного больше выхлопов и выбросов в землю, в воздух и воду, чем Китай — в расчете на одного китайца», — отметил Thermodynamisscher Toast.

«Упреки Байдена могли бы быть направлены не России и Китаю, а и великим, «непогрешимым» США с ФРГ. Это от нас (Германия – прим. ред.) исторически ушла в атмосферу большая часть индустриальных выхлопов углекислого газа — со времен начала индустриальной эры», — заявил Sir Drakon.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что даже Байден не смог выдержать столь скучные выступления на саммите по климату в Глазго. Он не упустил возможности в очередной раз подколоть своего оппонента.