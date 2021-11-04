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Милонов жестко ответил Жириновскому на идею об уроках полового воспитания в школах
Политика
Милонов жестко ответил Жириновскому на идею об уроках полового воспитания в школах
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Москва, 4 ноября. Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал предложение главы ЛДПР Владимира Жириновского ввести в школах уроки полового воспитания.

Милонов заявил, что уроки полового воспитания в школах ничем хорошим не заканчивались. Об этом депутат рассказал «Газете.ru».

«Уроки полового воспитания ничем хорошим не заканчивались, смотрите опыт европейских государств, Америки, там они введены были, в результате это никоим образом не сдерживает человека, ведь мы говорим не только применительно к детям, что беременность детей - это плохо не потому, что они не предохраняются, а потому, что они в детском возрасте ведут половую жизнь, развращены», — объяснил Милонов.

Он добавил, что подросткам достаточно уроков биологии и анатомии. При этом, как отметил Милонов, раньше беременностей среди школьниц не было, так как «не было полового развращения со всех сторон», а не потому что были уроки полового воспитания.

Ранее Жириновский заявил, что уроки полового воспитания в школах могут защитить подростков. По словам политика, Россия является единственной европейской страной, в которой нет курсов, где детям бы объясняли основы анатомии и психологии.

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Жириновский милонов половое воспитание
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