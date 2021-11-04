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Вильфанд: аномальное тепло придет на следующей неделе в Красноярский край и Якутию

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 07:09
Общество
Вильфанд: аномальное тепло придет на следующей неделе в Красноярский край и Якутию
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 4 ноября. Аномально теплая погода, превышающая норму на 14-17 градусов, будет в ряде регионов России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Метеоролог в беседе с ТАСС сообщил, что «огромнейшие аномалии» ожидаются в Красноярском крае, на западе Якутии и в Магаданской области. Очень теплая погода будет ожидаться в начале следующей недели.

Температура на западе Красноярского края в этот период составит 4-6 градусов тепла. Погода в Якутске ожидается в районе минус 6-20 градусов.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков ранее сообщил, что жителей Москвы ожидает облачная с прояснениями погода в пятницу. День пройдет без осадков.

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