Сценарист «Клана Сопрано» заявил о нежелании работать над сериалом-предысторией

Нью-Йорк, 4 ноября. Автор сценария «Клана Сопрано» Дэвид Чейз заявил, что не хочет работать над приквелом сериала.

Сценарист в интервью The Hollywood Reporter отметил, что приквел «Множественные святые Ньюарка» неплохо себя показал на стриминге, хоть и не имел успеха в кинотеатрах. По его словам, теперь Warner Bros хочет, чтобы он занялся созданием сериала, который охватил бы историю вплоть до начала «Клана Сопрано».

Чейз заявил, что не хочет заниматься проектом. При этом он уточнил, что не отказался бы снять еще один полнометражный фильм.

Фильм «Множественные святые Ньюарка» вышел 23 сентября 2021 года. Его снимал один из режиссеров оригинального сериала — Алан Тейлор. В фильме сыграли роли Майкл Гандольфини, Джон Бернтал, Вера Фармига, Рэй Лиотта и другие.

Сюжет фильма рассказывает историю самого Тони, которого постепенно затягивает криминальный мир. Благодаря своему дяде он будет погружаться в преступления Ньюарка.