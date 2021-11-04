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Столтенберг не увидел исходящей от России угрозы в адрес Балтии
Политика
Столтенберг не увидел исходящей от России угрозы в адрес Балтии
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 4 ноября. Генсек НАТО Йенс Столтенберг опроверг утверждение о том, что Россия может представлять угрозу для стран Балтии.

При этом Столтенберг отметил, что Россия вызывает беспокойство и призвал внимательно следить за ее действиями. Об этом он рассказал на эстонском телевидении.

«Несмотря на значительный рост агрессивности России, в настоящее время прямой военной угрозы для стран Балтии нет», — сказал генсек НАТО.

Североатлантический альянс отмечает «растущее присутствие России и значительную концентрацию сил в балтийском регионе». НАТО в свою очередь наращивает охрану воздушного пространства, на воде и суше.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США Габриэль Эскобар заявил, что Москва оказывает негативное влияние на Западные Балканы, что ставит перед США необходимость укрепляться в регионе. По его словам, на данный момент взаимоотношения Вашингтона и Белграда улучшаются, и это должно нанести ущерб Москве.

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