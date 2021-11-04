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Жители Краснодарского края и Ростовской области стали чаще совершать онлайн-покупки
Общество
Жители Краснодарского края и Ростовской области стали чаще совершать онлайн-покупки
pixabay.com  /  StockSnap

Москва, 4 ноября. За последние девять месяцев в интернет-торговле в России выросла доля регионов, информировала Ассоциация компаний интернет-торговли.

В итоге Москва потеряла почти 5% в общем объеме продаж, передает РБК на основе исследований организации. Помимо Московской области и Санкт-Петербурга в рейтинг самых активных онлайн-покупателей вошли жители Краснодарского края (4,3% от общего объема продаж), Свердловская область (2,7%), Ростовская область (2,4%).

При этом раньше Москва, Московская область и Санкт-Петербург обеспечивали больше половины всего объема интернет-торговли. Ни один из регионов не дотягивал даже до 1%, рассказал АКИТ Артем Соколов.

Особый всплеск активности пришелся на август. Доля интернет-продаж в общем обороте торговли достигла 6,6%. Жители России приобретали в режиме онлайн одежду, компьютеры, обувь, а также бытовые товары.

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