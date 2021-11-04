Второй бортовой самописец обнаружили на месте крушения Ан-12 под Иркутском

Иркутск, 4 ноября. Сотрудники МЧС нашли еще один бортовой самописец на месте крушения самолета Ан-12 под Иркутском. Об этом сообщил представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Недавно в прокуратуре сообщили, что на месте трагедии был найден первый бортовой самописец. В настоящее время его изучают сотрудники Следственного комитета России, передает РИА Новости.

«На месте падения Ан-12 найдены два самописца. Речевой изъят, параметрический в хвостовой части еще нет», — сказал представитель.

Транспортный самолет белорусской авиакомпании «Гродно» Ан-12 потерпел крушение 3 ноября. В семи километрах от Иркутска он пропал с радаров при заходе на посадку. Перед этим экипаж воздушного судна сообщил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь прервалась.

Ранее стало известно, что сотрудники МЧС обнаружили на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области тела шестерых пассажиров. Всего на борту находилось девять человек.