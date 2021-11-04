Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 08:07
08:01
Общество
Почти половина россиян не хватает выходных на рабочей неделе
08:00
Общество
«Столица жадности»: ФАН узнал, как не обмануться при покупке жилья в Краснодаре
07:59
Общество
Полоскание горла перед ПЦР-тестом на коронавирус может привести к ложному результату
07:58
Общество
Финики оказались в числе самых полезных сухофруктов
07:48
Происшествия
Автомобиль врезался в толпу детей в японской префектуре Окаяма
07:48
Происшествия
Потерпевший крушение Ан-12 не проходил противогололедную обработку перед вылетом
07:48
Политика
Госсекретарь США и глава МИД Австралии обсудили трехстороннее сотрудничество AUKUS
07:47
Общество
Вильфанд пообещал аномально теплую погоду жителям Красноярского края и Якутии
07:37
Общество
Гидрометцентр сообщил об облачной погоде в Москве в четверг
07:36
Политика
Украина подготовила девять сценариев развития войны с Россией
Все новости

Второй бортовой самописец обнаружили на месте крушения Ан-12 под Иркутском

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 06:47
Происшествия
Второй бортовой самописец обнаружили на месте крушения Ан-12 под Иркутском
Prt Scr Telegram  /  МЧС России

Иркутск, 4 ноября. Сотрудники МЧС нашли еще один бортовой самописец на месте крушения самолета Ан-12 под Иркутском. Об этом сообщил представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Недавно в прокуратуре сообщили, что на месте трагедии был найден первый бортовой самописец. В настоящее время его изучают сотрудники Следственного комитета России, передает РИА Новости.

«На месте падения Ан-12 найдены два самописца. Речевой изъят, параметрический в хвостовой части еще нет», — сказал представитель.

Транспортный самолет белорусской авиакомпании «Гродно» Ан-12 потерпел крушение 3 ноября. В семи километрах от Иркутска он пропал с радаров при заходе на посадку. Перед этим экипаж воздушного судна сообщил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь прервалась.

Ранее стало известно, что сотрудники МЧС обнаружили на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области тела шестерых пассажиров. Всего на борту находилось девять человек.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Второй бортовой самописец обнаружили на месте крушения Ан-12 под Иркутском
крушение самописец ан-12
Комментировать