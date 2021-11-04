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Историк Понасенков: сериалы отупляют и делают людей примитивными
Общество
Историк Понасенков: сериалы отупляют и делают людей примитивными
Слово и Дело  /  Роман Шадрин

Москва, 4 ноября. Публицист и историк Евгений Понасенков, известный в сети как Маэстро, заявил, что сериалы делают и без того невежественное население попросту примитивным, в то время как молодые умы нужно насыщать «классикой и настоящей эстетикой».

Пагубному влиянию сериалов наиболее подвержена молодежь, «неокрепшие умы», поэтому их нужно обогащать красотой и базовыми знаниями о мире, рассказал ученый по данным iReactor.

«Даже если там не убивают, а показывают псевдоотношения в семье, мещанство, бытовуху, все это убожество, бездарно сыгранное. Это еще опаснее, потому что просто уничтожает способность мыслить», — заявил историк.

Такие слова прозвучали после недавней трагедии. На вечеринке в стиле сериала «Игра в кальмара» в одном из клубов Санта-Аны погибли пять человек, еще семеро пострадали.

Ранее Понасенков рассказал, как относится к женщинам в политике. По его словам, главное — «головной мозг человека», а сам историк, в свою очередь, является огромным поклонником Маргарет Тэтчер.

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сериал историк евгений понасенков
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