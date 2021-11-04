Эстонцы пожаловались на пьяных французских солдат НАТО в поезде

Таллин, 4 ноября. Пассажиры эстонского поезда пожаловались на пьяных французских солдат Североатлантического альянса.

Солдаты НАТО возвращались после увольнения на поезде Elron из Таллина в военный городок Тапа. По словам пассажиров, военные выпили слишком много алкоголя, из-за чего их начало тошнить прямо в проходах вагона, передает портал Delfi.

Представитель Elron Катрин Кулдеркнуп заявила, что такой инцидент был. Она отметила, что пьяных солдат НАТО на станции Тапа ожидала военная полиция. Однако по данным пресс-службы французского подразделения, перебрал с алкоголем лишь один солдат.

Ранее депутат парламента Швеции Ларс Пюсс призвал коллег рассмотреть вопрос о вступлении страны в НАТО. Как отметил Пюсс в рамках заседания, это необходимо сделать из-за «действий России». По мнению парламентария, первоочередной задачей государства является обеспечение защиты населения от внешних и внутренних угроз.