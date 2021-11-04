Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 08:07
08:01
Общество
Почти половина россиян не хватает выходных на рабочей неделе
08:00
Общество
«Столица жадности»: ФАН узнал, как не обмануться при покупке жилья в Краснодаре
07:59
Общество
Полоскание горла перед ПЦР-тестом на коронавирус может привести к ложному результату
07:58
Общество
Финики оказались в числе самых полезных сухофруктов
07:48
Происшествия
Автомобиль врезался в толпу детей в японской префектуре Окаяма
07:48
Происшествия
Потерпевший крушение Ан-12 не проходил противогололедную обработку перед вылетом
07:48
Политика
Госсекретарь США и глава МИД Австралии обсудили трехстороннее сотрудничество AUKUS
07:47
Общество
Вильфанд пообещал аномально теплую погоду жителям Красноярского края и Якутии
07:37
Общество
Гидрометцентр сообщил об облачной погоде в Москве в четверг
07:36
Политика
Украина подготовила девять сценариев развития войны с Россией
Все новости

Эстонцы пожаловались на пьяных французских солдат НАТО в поезде
Общество
Эстонцы пожаловались на пьяных французских солдат НАТО в поезде
ФБА «Экономика сегодня»

Таллин, 4 ноября. Пассажиры эстонского поезда пожаловались на пьяных французских солдат Североатлантического альянса.

Солдаты НАТО возвращались после увольнения на поезде Elron из Таллина в военный городок Тапа. По словам пассажиров, военные выпили слишком много алкоголя, из-за чего их начало тошнить прямо в проходах вагона, передает портал Delfi.

Представитель Elron Катрин Кулдеркнуп заявила, что такой инцидент был. Она отметила, что пьяных солдат НАТО на станции Тапа ожидала военная полиция. Однако по данным пресс-службы французского подразделения, перебрал с алкоголем лишь один солдат.

Ранее депутат парламента Швеции Ларс Пюсс призвал коллег рассмотреть вопрос о вступлении страны в НАТО. Как отметил Пюсс в рамках заседания, это необходимо сделать из-за «действий России». По мнению парламентария, первоочередной задачей государства является обеспечение защиты населения от внешних и внутренних угроз.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эстонцы пожаловались на пьяных французских солдат НАТО в поезде
алкоголь нато солдаты
Комментировать