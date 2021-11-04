Дакота Джонсон вступилась за Джонни Деппа и других «отмененных» звезд Голливуда

Вашингтон, 4 ноября. В новом интервью The Hollywood Reporter 32-летняя актриса Дакота Джонсон заявила, что общество избегает некоторых «отмененных» знаменитостей, не учитывая, что люди могут меняться и корректировать свое поведение и взгляды.

Журналисты спросили мнение Джонсон о работе с некоторыми знаменитостями, обвиняемыми в злоупотреблениях. В частности, о работе с Джонни Деппом, позднее ставшем центром скандала с избиением актрисы Эмбер Херд. Также в фильме ужасов 2019 года «Раны» Джонсон снялась вместе с актером Арми Хаммером, которого недавно обвинили в изнасиловании и каннибализме.

«Я никогда не испытывала этого из первых рук ни от одного из этих людей. Я провела невероятное время, работая с ними, и мне грустно из-за потери великих мастеров. Мне грустно за людей, нуждающихся в помощи и, возможно, не получающих ее вовремя», — сказала актриса.

По признанию Джонсон, она верит в искупление и в умение человека учиться на ошибках и меняться. Культура отмены — это упадок, и сам этот термин вызывает у звезды отвращение. Джонсон заявила, что ее расстраивает, что кому-то причинили вред или обидели, тем более незаслуженно.

После многочисленных судов с Эмбер Херд звезда «Пиратов Карибского моря» Джонни Депп стал изгоем в голливудской тусовке. Многие студии объявили ему бойкот.