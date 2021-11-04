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Правоохранители Сахалина поймали 11-летнего мальчика за рулем во время рейда

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 06:30
Происшествия
Правоохранители Сахалина поймали 11-летнего мальчика за рулем во время рейда
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Южно-Сахалинск, 4 ноября. Сотрудники ГИБДД во время рейда в поселке Вахрушев на Сахалине остановили машину, за рулем которой был 11-летний водитель. Родители мальчика во время остановки находились в автомобиле.

Сейчас правоохранители решают вопрос о привлечении к административной ответственности родителей несовершеннолетнего водителя, а также о постановке этого семейства на профилактический учет. Соответствующей информацией поделилось подразделение ГИБДД по Поронайскому городскому округу.

По факту данного происшествия специалисты направили сообщения в школу, где проходит обучение этот мальчик, в местный департамент образования и подразделение по делам несовершеннолетних. Эти заявления переслали для того, чтобы принять дополнительные меры и привлечь родителей к административной ответственности.

Смертельная авария недавно произошла на Чуйском тракте. Жертвами этого происшествия стали два человека. В ДТП принял участие автобус и легковая машина Toyota Carina.

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